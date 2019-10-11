Наставнику баскетбольного клуба «Парма» будет помогать тренер-робот

По данным издания, функции робота будут заключаться в сборе и анализе данных во время матчей. После обработки статических показателей игроков искусственный разум будет определять лучшие сочетания баскетболистов, разнообразные комбинации, возможные замены. Свои выкладки андроид будет предоставлять главному тренеру.

«Сегодня в Перми происходит беспрецедентное событие, аналогов которому еще не было — мы подписываем контракт с первым в мире тренером-роботом. Уверен, что наш новый помощник сделает игру „ПАРМЫ“ еще умнее и успешнее», — подчеркнул президент клуба Сергей Богуславский.