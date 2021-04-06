Стал известен основной кандидат на пост наставника «Динамо»

Бывший наставник российской сборной по хоккею Алексей Кудашов рассматривается руководством «Динамо» как основной кандидат на пост наставника клуба. Об этом сообщил «Чемпионат».

Портал New Inform рассказал, что переговоры с Олегом Знарком окончились ни чем, поскольку «бело-голубые» на захотели видеть в системе «Динамо» помощника специалиста Харийса Витолиньша. Отмечается, что его наличие в тренерском штабе было одним из основных условий Знарка.