Наставник женского «Зенита» отметил плюсы и минусы команды

«У девчонок все-таки менталитет немножко другой, они начинают заигрываться и все эти схемы рушатся, тактика. Я представляю, насколько тяжело тренеру», — цитируют специалиста «Невские новости».

По его словам, с другой стороны это является и плюсом, поскольку эмоции, которые показывают женщины в игре, в мужском футболе не увидишь.

Радимов заметил, что для Петербурга, и в целом для страны появление женского «Зенита» стало большим плюсом. По его мнению, у спортсменок самые радужные перспективы, если они и дальше будут хорошо работать.