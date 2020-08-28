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    28 августа 2020, 19:08

    Наставник женского «Зенита» отметил плюсы и минусы команды

    Артур Блянихов

    Главный тренер женского ФК «Зенит» Владислав Радимов обсудил с порталом 78.ru преимущества и недостатки второй команды «сине-бело-голубых».

    «У девчонок все-таки менталитет немножко другой, они начинают заигрываться и все эти схемы рушатся, тактика. Я представляю, насколько тяжело тренеру», — цитируют специалиста «Невские новости».

    По его словам, с другой стороны это является и плюсом, поскольку эмоции, которые показывают женщины в игре, в мужском футболе не увидишь.

    Радимов заметил, что для Петербурга, и в целом для страны появление женского «Зенита» стало большим плюсом. По его мнению, у спортсменок самые радужные перспективы, если они и дальше будут хорошо работать.

    Новости SMI.FM