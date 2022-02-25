Наставник волейбольного клуба «Зенит» ушел со своего поста

Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Зенит», пишут «Невские новости».

По данным издания, Саммелвуо оставил петербургский клуб по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на работе в российской сборной. Отмечается, что подготовка национальной команды к чемпионату мира требует максимальной вовлеченности во все ключевые процессы.

«Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» — сказали спортсмены.