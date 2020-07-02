    02 июля 2020, 11:04

    Наставник тульского «Арсенала» покинул свой пост

    Артур Блянихов

    Пост главного тренера тульского «Арсенала» покинул Игорь Черевченко. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Отмечается, что руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста после поражения в игре с «Ахматом» со счетом 1:3.

    ИА НСН добавило, что к заключительным играм национального чемпионата тульскую команду будут готовить Николай Ковардаев и Сергей Подпалый.

    По данным информагентства, первый работал с молодежной командой «Арсенала», а второй — в новомосковском «Химике-Арсенале».