Наставник тульского «Арсенала» покинул свой пост

Отмечается, что руководство «Арсенала» приняло решение принять отставку 45-летнего специалиста после поражения в игре с «Ахматом» со счетом 1:3.

ИА НСН добавило, что к заключительным играм национального чемпионата тульскую команду будут готовить Николай Ковардаев и Сергей Подпалый.

По данным информагентства, первый работал с молодежной командой «Арсенала», а второй — в новомосковском «Химике-Арсенале».