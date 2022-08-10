Наставник «Торпедо» с юмором ответил на вопрос о своей отставке

Наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк признался РИА «Новости», что ничего не слышал о том, что его сменит Виктор Ганчаренко на посту главного тренера команды.

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете так и написать. Если про кого-то и пишут, то встретимся с потенциальными новичками и будем выпивать», — цитирует Бородюка РИА ФАН.

Уточняется, что после четырех туров российского чемпионата «Торпедо» занимает предпоследнее место. На счету клуба всего одно очко.