29 февраля 2024, 13:27
Наставник «Торпедо» Ларионов: наша команда смотрит с оптимизмом на серию плей-офф со СКА
«Торпедо» смотрит с оптимизмом на серию плей-офф со СКА в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24. Об этом изданию «Чемпионат» сообщил наставник нижегородского клуба Игорь Ларионов.
По его словам, плей-офф — это чистый лист КХЛ, где уже важна психологическая составляющая. Хоккеисты готовы к любым испытаниям и подходят к трудностям с оптимизмом, написал «Петроград».
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На данный момент «Торпедо» занимает седьмую строчку в Западной конференции, а СКА находится на второй позиции.
Хоккей
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