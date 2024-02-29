Спорт 29 февраля 2024, 13:27 Наставник «Торпедо» Ларионов: наша команда смотрит с оптимизмом на серию плей-офф со СКА

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«Торпедо» смотрит с оптимизмом на серию плей-офф со СКА в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/24. Об этом изданию «Чемпионат» сообщил наставник нижегородского клуба Игорь Ларионов.

По его словам, плей-офф — это чистый лист КХЛ, где уже важна психологическая составляющая. Хоккеисты готовы к любым испытаниям и подходят к трудностям с оптимизмом, написал «Петроград».

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На данный момент «Торпедо» занимает седьмую строчку в Западной конференции, а СКА находится на второй позиции.