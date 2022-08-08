Наставник «Торпедо» Бородюк: «Мне многое непонятно по карте болельщика»

Наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк обратил внимание на то, что после внедрения системы Fan ID посещаемость матчей команды снизилась. Об этом написала «Политика Сегодня».

По словам Бородюка, «Торпедо» не хватает его активных фанатов, которые всегда поддерживают клуб.

«Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же ее в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу», — обозначил главный тренер «черно-белых».

Уточняется, что после четырех туров чемпионата России в активе «Торпедо» всего одно очко. Следующую встречу они проведут в гостях с «Оренбургом».