Наставник «Реала» взял на себя вину за поражение от «Барсы»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении свои подопечных «Барселоне» со счетом 4:0 в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Команда не похожа на себя, все не так», — объяснил Анчелотти.

По его словам, начало матча было хорошим. Однако, пропустив гол, «Реал» потерял контроль. Анчелотти рассказал, что в перерыве попросил членов команды больше атаковать, но им не удалось поразить ворота соперника. Кроме того, у «Реала» появились проблемы в защите.

«Не нужно устраивать драму. Сегодняшнее поражение — это моя вина, тренера», — подчеркнул главный тренер мадридского клуба.