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    21 марта 2022, 13:40

    Наставник «Реала» взял на себя вину за поражение от «Барсы»

    Артур Блянихов

    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении свои подопечных «Барселоне» со счетом 4:0 в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Специалиста процитировала «Газета.ru».

    «Команда не похожа на себя, все не так», — объяснил Анчелотти.

    По его словам, начало матча было хорошим. Однако, пропустив гол, «Реал» потерял контроль. Анчелотти рассказал, что в перерыве попросил членов команды больше атаковать, но им не удалось поразить ворота соперника. Кроме того, у «Реала» появились проблемы в защите.

    «Не нужно устраивать драму. Сегодняшнее поражение — это моя вина, тренера», — подчеркнул главный тренер мадридского клуба.