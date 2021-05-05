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    05 мая 2021, 18:06

    Наставник МФК «Спартак»: цель на будущее только одна — играть в Суперлиге

    Артур Блянихов

    Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин обсудил с наставником мини-футбольного клуба «Спартак» Сергеем Абрамовым итоги сезона и планы красно-белых на ближайшее будущее.

    По словам Абрамова, в начале сезона перед клубом стояла задача двигаться от игры к игре. Он напомнил, что спартаковцам не удалось взять в команду столько игроков, сколько нужно было, поскольку все были разобраны по клубам. В итоге пришлось делать упор на молодых игроков и на тот костяк, который был собран за пару дней.

    «Да, после первого круга мы ставили уже немного другие задачи — выход в плей-офф был не за горами. Но в полуфинале немного недотерпели, но я уверен, что мы могли бы играть в финале. На данный момент это хороший и закономерный результат для нас», — отметил специалист.

    По его словам, руководство клуба встретиться с игроками в ближайшее время и обозначит планы на следующий сезон.

    «У „Спартака“ уже есть определенный уровень, и цель на будущее только одна — играть в Суперлиге», — подчеркнул Абрамов.