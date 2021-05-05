Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин обсудил с наставником мини-футбольного клуба «Спартак» Сергеем Абрамовым итоги сезона и планы красно-белых на ближайшее будущее.

По словам Абрамова, в начале сезона перед клубом стояла задача двигаться от игры к игре. Он напомнил, что спартаковцам не удалось взять в команду столько игроков, сколько нужно было, поскольку все были разобраны по клубам. В итоге пришлось делать упор на молодых игроков и на тот костяк, который был собран за пару дней.

«Да, после первого круга мы ставили уже немного другие задачи — выход в плей-офф был не за горами. Но в полуфинале немного недотерпели, но я уверен, что мы могли бы играть в финале. На данный момент это хороший и закономерный результат для нас», — отметил специалист.

По его словам, руководство клуба встретиться с игроками в ближайшее время и обозначит планы на следующий сезон.

«У „Спартака“ уже есть определенный уровень, и цель на будущее только одна — играть в Суперлиге», — подчеркнул Абрамов.