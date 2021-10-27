Наставник «Ливерпуля» заинтересовал «Барселону»

Руководство «Барселоны» проявляется интерес к немецкому специалисту Юргену Клоппу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

Инсайдер рассказал, что каталонский клуб готов расторгнуть контракт с Рональдом Куманом из-за неудовлетворительной игры «Барсы». Главный тренер «Ливерпуля» Клопп рассматривается как один из возможных кандидатов на пост наставника «сине-гранатовых». Соглашение Клоппа с английским клубом истекает летом 2024 года.