Наставник команды «Зенит» высоко оценил умения команды «Сочи»

Лидер команды «Зенита» Сергей Семак похвалил уровень игры футбольного клуба «Сочи». Об этом рассказали на официальном сайте питерской команды.

«Мы прекрасно знаем игроков „Сочи“. Есть футболисты, которые становились победителями РПЛ в составе „Зенита“. Много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом», — заявил специалист.

Команды планируют провести поединок 11 апреля, который состоится в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, первый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

На данный момент, исходя из данных турнирной таблицы чемпионата России, «Зенит» занимает первую позицию с 51 очком. Команда из черноморья находится на седьмой строчке, у нее на сегодняшний день 40 баллов, напомнили в «Газета.ru».