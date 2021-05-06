Наставник юниорской сборной РФ по хоккею рассказал об эмоциях от выхода в финал ЮЧМ
Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев поделился эмоциональным состоянием после выхода в финал чемпионата мира. Об этом сообщил «Чемпионат.com».
«Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счете надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики», — сказал Лещев.
Ранее команда России обыграла хоккеистов из Финляндии, завершив матч счетом 6:5, добавила «Газета.ru».