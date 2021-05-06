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    06 мая 2021, 12:36

    Наставник юниорской сборной РФ по хоккею рассказал об эмоциях от выхода в финал ЮЧМ

    Гора Орлов

    Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев поделился эмоциональным состоянием после выхода в финал чемпионата мира. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

    «Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счете надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики», — сказал Лещев.

    Ранее команда России обыграла хоккеистов из Финляндии, завершив матч счетом 6:5, добавила «Газета.ru».