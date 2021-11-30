Наставник ХК «Автомобилист» покинул свой пост

Билл Питерс ушел с поста наставника хоккейного клуба «Автомобилист». Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на сайт екатеринбургской команды.

«Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — отмечается в сообщении клуба.

По данным информагентства, команду возглавил Николай Заварухин, который ранее был ассистентом Питерса. До работы в «Автомобилисте» он в течение двух лет занимал пост главного тренера «Сибири».