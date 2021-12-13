Наставник «Динамо» Воронин назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал «Спорт-Экспрессу», кого он считает лучшим игроком российского чемпионата.
«Клаудиньо — лучший игрок нашего чемпионата. Он не забил пенальти, но это случается с каждым, даже с теми, у кого по семь „Золотых мячей“», — цитирует Воронина «Газета.ru».
По его словам, бразильский футболист невероятен, и таких футболистов как он давно не было в Российской Премьер-лиге.
«На сегодняшний день он точно лучший», — подчеркнул специалист.