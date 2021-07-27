Наставник «Дерби Каунти» на тренировке травмировал одного из игроков

Наставник английского клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни во время тренировки травмировал хавбека Джейсона Найта. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

По словам инсайдера, Руни сделал грубый подкат и нанес Найту травму, из-за которой полузащитник не сможет играть около двух месяцев. По данным издания, тренеру приходится участвовать в тренировках наряду с игроками, поскольку клуб столкнулся с финансовыми проблемами и в команде не хватает футболистов. Уточняется, что за свою игровую карьеру Руни провел 731 матч. В его активе 312 голов и 101 результативная передача.