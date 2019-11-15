Наставник английской сборной осудил фанатов за освистывание Гомеса

По данным издания, трибуны освистали футболиста, когда он вышел на замену во втором тайме матча против черногорцев, который проходил в рамках отборочного тура Евро-2020. Главный тренер англичан заметил, что вся команда разочарована стычкой между игроками. По его словам, национальная сборная едина и каждый из ее членов отлично ладит друг с другом.

«Ни один футболист сборной Англии не должен быть освистан. Я не понимаю, как такое возможно», — признался Саутгейт.

Он добавил, что партнеры по команде полностью поддержали Гомеса, поскольку он не сделал ничего неправильного.