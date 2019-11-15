Наставник английской сборной осудил фанатов за освистывание Гомеса
Наставник британской сборной по футболу Гарет Саутгейт осудил поведение болельщиков, которые освистали защитника Джо Гомеса из-за стычки с форвардом Рахимом Стерлингом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, трибуны освистали футболиста, когда он вышел на замену во втором тайме матча против черногорцев, который проходил в рамках отборочного тура Евро-2020. Главный тренер англичан заметил, что вся команда разочарована стычкой между игроками. По его словам, национальная сборная едина и каждый из ее членов отлично ладит друг с другом.
«Ни один футболист сборной Англии не должен быть освистан. Я не понимаю, как такое возможно», — признался Саутгейт.
Он добавил, что партнеры по команде полностью поддержали Гомеса, поскольку он не сделал ничего неправильного.