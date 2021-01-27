Наставник «Аякса» воспротивился переходу Промеса в «Спартак»

По данным издания, московский клуб договорился с «Аяксом» о переходе 29-летнего форварда. В трансфере заинтересован как сам футболист, так и руководство амстердамской команды. Уточняется, что нападающий играл за спартаковцев с 2014 по 2018 год. Вместе с «красно-белыми» он завоевал Суперкубок России и ста чемпионом страны.