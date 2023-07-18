Спорт 18 июля 2023, 18:56 «Насмотрелся, как люди сидят». Новичок «Зенита» Ду Кейрос играл в футбол в тюрьме в детстве Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос: в детстве я играл в футбол в тюрьме, когда навещал отца ФК Зенит

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Новый полузащитник ФК «Зенит» Ду Кейрос признался, что в детстве играл в футбол в тюрьме во время визитов к отцу. Футболист рассказал об этом в интервью «Спорт-Экспрессу».

Хавбек «сине-бело-голубых» родился в Бразилии, когда его родителям было не больше 18 лет. Отец Ду Кейроса работал мотокурьером и развозил товары.

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Когда футболисту было семь, его отец попал в тюрьму на три года. Полузащитник отказался говорить, за что посадили мужчину, но тот провел в неволе весь срок.

Почти каждые выходные Ду Кейрос ездил к отцу в тюрьму вместе с матерью. Им приходилось добираться по 10 часов в одну сторону.

«Но визиты полноценные — я даже играл в футбол в тюрьме», — отметил новичок «Зенита».

По словам хавбека, он играл с детьми других заключенных, навещавшими отцов, братьев и дядей. В исправительном учреждении собиралось много людей разного возраста, вспомнил футболист.

«Насмотрелся на то, какие люди сидят за решеткой, в каких условиях живут, какие страдания такое доставляет», — поделился Ду Кейрос.

Игрок «сине-бело-голубых» признался, что визиты в тюрьму серьезно повлияли на его характер, сообщил RT. Эти поездки отбили у футболиста желание повторить судьбу заключенных.