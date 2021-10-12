Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин обсудил с «Газетой.ru» победу российской сборной по футболу над словенцами в рамках отбора к чемпионату мира, который состоится в следующем году.

«Игра очень понравилась. Боевая, были два равных соперника и оба имели шансы на победу», — заметил собеседник издания.

По его мнению, первый тайм россияне отыграли более удачно. Они сумели реализовать стандартные положения и повели в счете. Затем завязалась равная борьба, в ходе которой Словении удалось забить.

«Наши выдержали, проявили характер и мастерство. Команда не отсиживалась, не строила оборонительные редуты, сражалась и бились», — подчеркнул Гладилин.