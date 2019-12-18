«Наш женский биатлон на правильном пути». Сергей Тарасов прокомментировал второй этап Кубка мира

«Девчонки очень приятное впечатление оставляют. Видно, что в этом сезоне они прилично добавили ходом и потихоньку подбираются к лидерам. Стрельба тоже радует — очень достойно выглядели», — сказал спортсмен.

Также Тарасов напомнил, что еще недавно женский биатлон России находился в плачевном состоянии. Бывший чемпион добавил, что в одночасье такие вещи не меняются. Но уже виден заметный прогресс.

Кроме того прославленный биатлонист оценил огневую подготовку наших спортсменок.

«Девчонки просто хорошо готовы. Знаю, как они работали над стрельбой в подготовительный период. Я присутствовал на тренировках нашей сборной в мае месяце — часто по четыре пачки за тренировку отстреливали, а это 200 патронов. Виден явный прогресс, это не может не радовать. Наш женский биатлон на правильном пути», — подытожил Тарасов.