«Наш вид спорта превратился в мусорное ведро». Траньков объяснил истерию вокруг Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер Максим Траньков удивлен истерией, которая возникла вокруг имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В разговоре с «360» спортсмен заявил, что фигурное катание в последнее время стало ассоциироваться с дрязгами и скандалами, а не с эстетичностью и красотой этого вида спорта.

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«Это истерия, которая мне непонятна. Наш вид спорта превратился в мусорное ведро. Никогда такого в прессе не было», — сказал он.

Траньков отметил, что Загитова выиграла все возможные соревнования в фигурном катании, поэтому она может позволить себе взять паузу.

«Возвращаться всегда очень сложно, но если найдет в себе силы, то будет здорово», — отметил он.

Повышенный и нездоровый интерес к новости о том, что Алина Загитова решила сделать перерыв в карьере, Траньков объяснил появлением в России фанатских групп, которые болеют за кого-то одного.

Меня записывают в лагерь то любителей [Этери] Тутберидзе (тренер Алины Загитовой — прим. ред.), то в лагерь любителей [Евгении] Медведевой (фигуристка, бывшая подопечная Тутберидзе — прим. ред.). Но дело в том, что я Россию люблю и болею за нее. Мне плевать, выиграет девочка Тутберидзе или Лиза Туктамышева из Санкт-Петербурга. У нас появились фанатские фирмы, как в футболе, которые болеют за одного тренера. Я считаю, что это неправильно. Такого никогда в фигурном катании не было. У нас еще командный турнир на Олимпийских играх присутствует. Как в нем участвовать, если такой негатив среди болельщиков и тренеров? Максим Траньков.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не будет участвовать в трех стартах этого сезона. Она решила взять паузу. Тем не менее фигуристка заверила, что уходить из спорта не собирается: он продолжит тренироваться и участвовать в ледовых шоу.

Однако ее заявление вызвало бурю эмоцию у любителей фигурного катания. В итоге в конфликт оказались втянуты ее тренер Этери Тутберидзе, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигурист Евгений Плющенко. Тутберидзе и Плющенко обменялись колкими замечаниями.