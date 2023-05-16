16 мая 2023, 14:22
«Наш сезон — фантастический». Моуринью — о выступлении «Ромы» в Серии А
Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру своих подопечных в текущем сезоне Серии А. Специалиста процитировал RT.
«Наш сезон — фантастический», — подчеркнул 60-летний тренер.
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Он признался, что для него этот год был сыгран на абсолютном пределе. По его словам, ничейный матч с «Болоньей» оказался трудным для «Ромы».
«Мы скорее заслужили ничью, чем выстрадали ее», — добавил Моуринью.
После 35 туров в активе его команды 59 очков. Она находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Футбол
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