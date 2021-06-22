Отец хавбека сборной России по футболу Дениса Черышева Дмитрий Черышев обсудил с порталом News.ru вылет команды с Евро-2020.

«Мы все ждали, что наша сборная выйдет из группы. Вылет с Евро — это сейчас самое большое разочарование», — подчеркнул Черышев.

По его мнению, сборная Россия в матче с датчанами «посыпалась» после того, как Артем Дзюба реализовал пенальти.

«Команда окрылилась, поверила в себя, побежала вперед. Это и стало проблемой. Нас поймали на контратаках. Третий гол сбил нашу команду», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, тренерскому штабу необходимо проанализировать определенные вещи, чтобы в будущем не наступать на те же грабли.