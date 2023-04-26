Спорт 26 апреля 2023, 04:05 «Нас и здесь неплохо кормят». Мостовой рассказал, почему российские футболисты не уезжают за границу Экс-футболист Мостовой объяснил, почему российские игроки не едут играть за Европу Unsplash

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Российские футболисты редко решаются на переезд в Европу ради продолжения профессиональной карьеры. Таким мнением бывший футболист национальной команды России Александр Мостовой поделился с изданием «Евро-Футбол.Ру».

«Мы много где играли. Часто становились лучшими игроками месяца и даже всего года. <…> Когда в нашем футболе появились большие деньги, пропала мотивация. Когда у нас пачками уезжали за рубеж? После Евро-2008», — напомнил он.

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В качестве подтверждения своих слов футболист привел известную фразу из мультфильма «Возвращение блудного попугая» — «Нас и здесь неплохо кормят».

В своем время Мостовой успел поиграть португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Алавес» и «Сельту». За сборную России он провел 50 матчей, в качестве игрока «Спартака» Мостовой выходил на поле свыше 100 раз. Вместе с командой он дважды был чемпионом страны.

Ранее бывший нападающий сборной России Александр Мостовой выступил против изменения формата проведения Российской премьер-лиги. По его словам, на данный момент в стране сформировалась проверенная формула чемпионата.