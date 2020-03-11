    11 марта 2020, 14:22

    «Нас это сделает только сильнее». Российский чемпион — о возможном переносе Олимпиады-2020

    Алексей Сахаров, Андрей Фишер

    Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса. История знает похожие примеры. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили заверил «360»: от сложностей наши спортсмены станут только сильнее, а вот остальным спортсменам, скорее всего, перенос Олимпиады навредит.

    «Они готовятся, прошли отборы и прочее, и прочее. Мало того, организаторы — они же тоже вкладывают деньги. Конечно, серьезные неудобства могут возникнуть», — заявил олимпийский чемпион.

    Он напомнил, что спортивная жизнь скоротечна. Каждая пропущенная Олимпиада для любого спортсмена может стать трагедией.

    «У спортсменов скоротечная профессиональная жизнь, и еще большой вопрос — насколько спортивный бог будет благосклонен к ним и тренерам. Тем более если посмотреть, в каких условиях готовимся мы, в том числе из-за WADA. Ну, нас это сделает только сильнее», — добавил Мамиашвили.

    Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев тем временем заметил, что Олимпиаду могут не отложить, а перенести в другой город. Лондон или Рио-де-Жанейро справятся с такой нагрузкой, у них уже есть опыт проведения такого масштабного события. Перенос Олимпиады-2020 ранее допустил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши. Олимпийский огонь в этот раз зажгут без зрителей.