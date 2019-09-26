«Нас это не убьет». Легкоатлетка Ласицкене о нейтральном статусе российских спортсменов

С ноября 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики была временно исключена из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Причиной послужил допинговый скандал. 23 сентября 2019 года во время заседания IAAF в Дохе был снова рассмотрен вопрос о восстановлении статуса российской легкоатлетической ассоциации. Решение оказалось отрицательным, отстранение продлили. СМИ сообщали, что решение совета организации поддержал и конгресс IAAF.

IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики Подробнее

27 сентября в Дохе начнется чемпионат мира по легкой атлетике. На нем выступят 30 российских спортсменов, которым IAAF дала индивидуальные разрешения на участие в соревнованиях. Все россияне выйдут на старт в нейтральном статусе. Мария Ласицкене — одна из них.

ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. Совет IAAF на заседании в Дохе 23 сентября рассмотрел вопрос восстановления статуса ВФЛА и принял решение продлить отстранение российской организации. По информации СМИ, конгресс IAAF поддержал решение совета организации. На стартующем 27 сентября в Дохе чемпионате мира выступят 30 россиян, получивших индивидуальные разрешения от IAAF участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, включая Ласицкене.

«Уже было много на этот счет сказано слов, но мы готовимся и знаем, что за нами целая страна, которая знает кто мы, откуда мы и на что мы способны. Это действительно сложно, но это нас не убьет», — произнесла Ласицкене во время интервью.

Спортсменка призналась, что осознает степень ответственности, которая ложится на ее плечи. Она старается не читать СМИ и не заострять внимания на заголовках типа «Чего ждать от спортсменов?». Ласицкене заверила: она будет спокойно готовиться и следовать наставлениям тренера.