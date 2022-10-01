Нарушение олимпийских принципов увидели в словах главы МОК о российских спортсменах | 360°

Спорт 01 октября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Нарушение олимпийских принципов увидели в словах главы МОК о российских спортсменах Глава Минспорта Матыцин увидел расхождение в словах главы МОК с нормами движения РИА Новости

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Заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возвращении к международным соревнованиям российских атлетов, которые не поддержали спецоперацию, противоречит принципам олимпийского движения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил министр спорта Олег Матыцин.

Министр подчеркнул, что пока со стороны МОК не появилось никакого конструктивного решения. Хотя представители международных федераций отмечали, что без российских спортсменов развития не будет, а кризис только усугубится.

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«С моей точки зрения, последнее заявление идет вразрез с олимпийскими принципами — обеспечить равные права спортсменам любой национальности и принадлежности любому государству. Основная задача международного олимпийского движения независимо от взглядов, вероисповедания и гражданства предоставлять равный доступ», — подчеркнул Матыцин.

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Он добавил, что министерство спорта продолжит диалог с МОК и намерено добиться, чтобы российские атлеты вернулись к участию в международных соревнованиях и Олимпийских играх.

Глава МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они дистанцируются от специальной военной операции.

По словам главы комитета, миссия организации заключается в объединении людей, но сегодня сделать это чрезвычайно сложно.

Международные федерации отстранили российских спортсменов от соревнований в конце февраля. Рекомендацию к такому шагу дало руководство МОК.

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