«Как можно завершать чемпионат по тем местам, которые сегодня есть? По незаконченным матчам? Нарушается спортивный принцип. У нас не третья мировая война началась», — заметил собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что государство не будет досрочно завершать нынешний футбольный сезон. По его мнению, необходимо в июне обязать профильные спортивные министерства разработать положение о режимах работы после снятия ограничений.