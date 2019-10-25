Народный хоккей 50+: «НХЛ» объединили с программой «Активное долголетие» в Дмитрове

Все дороги ведут на лед — сразу два проекта объединили в Дмитрове и на их основе создали нечто новое. Программу «Активное долголетие» совместили с «Ночной хоккейной лигой», в итоге получился «Народный хоккей 50+».

Если не всматриваться в лица, то невозможно поверить, что многим из них за 60. Несмотря на возраст, два раза в неделю они собираются в Дмитрове, чтобы проверить, какая команда сильнее.

Источник фото: телеканал «360»

На льду — один из самых возрастных игроков России Владимир Шаповалов. Гонял шайбу он с детства, но вот в такой полупрофессиональный спорт пришел лишь 15 лет назад.

Источник фото: телеканал «360»

На льду спортсмены не щадят друг друга — так, два 60-летних пенсионера буквально вбивают друг друга в ограждение катка. Силовые приемы запрещены. О борта трутся в битве за шайбу, но это скорее издержки самой игры. Хотя в пылу азарта о своем здоровье игроки часто забывают.

Источник фото: телеканал «360»

Травмы случаются, но обходится без переломов, как уверяют врачи — исключительно синяки и ссадины.

Источник фото: телеканал «360»

«Вы знаете, я часто слышу от жен на турнирах, ответственных матчах, они говорят — пожалуйста, Саша или Вася, не беги, потерпи, не надо сильно, потихонечку, не выкладывайся, у тебя сердце, сахар. Но шайба-то бежит, как вы остановитесь?» — рассказывает председатель РОО МО «Любители хоккея» Геннадий Логачев.

Источник фото: телеканал «360»

На тренировках организаторы и врачи следят за возрастными игроками всерьез, постоянно меняя составы и не давая игроку выложиться на полную. Кто-то может и будет против такой политики, но, как уверяют тренеры, даже короткого боя на ледовой арене хватает для оздоровления.

Источник фото: телеканал «360»

Профессионального игрока для НХЛ из пенсионера на таких занятиях, конечно, не сделают, но уверенно стоять на коньках научат точно.