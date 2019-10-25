Народный хоккей 50+: «НХЛ» объединили с программой «Активное долголетие» в Дмитрове
Если не всматриваться в лица, то невозможно поверить, что многим из них за 60. Несмотря на возраст, два раза в неделю они собираются в Дмитрове, чтобы проверить, какая команда сильнее.
На льду — один из самых возрастных игроков России Владимир Шаповалов. Гонял шайбу он с детства, но вот в такой полупрофессиональный спорт пришел лишь 15 лет назад.
На льду спортсмены не щадят друг друга — так, два 60-летних пенсионера буквально вбивают друг друга в ограждение катка. Силовые приемы запрещены. О борта трутся в битве за шайбу, но это скорее издержки самой игры. Хотя в пылу азарта о своем здоровье игроки часто забывают.
Травмы случаются, но обходится без переломов, как уверяют врачи — исключительно синяки и ссадины.
«Вы знаете, я часто слышу от жен на турнирах, ответственных матчах, они говорят — пожалуйста, Саша или Вася, не беги, потерпи, не надо сильно, потихонечку, не выкладывайся, у тебя сердце, сахар. Но шайба-то бежит, как вы остановитесь?» — рассказывает председатель РОО МО «Любители хоккея» Геннадий Логачев.
На тренировках организаторы и врачи следят за возрастными игроками всерьез, постоянно меняя составы и не давая игроку выложиться на полную. Кто-то может и будет против такой политики, но, как уверяют тренеры, даже короткого боя на ледовой арене хватает для оздоровления.
Профессионального игрока для НХЛ из пенсионера на таких занятиях, конечно, не сделают, но уверенно стоять на коньках научат точно.