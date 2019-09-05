Народная традиция наставничества. Тренерский совет проведут в Подмосковье

В Российском православном университете Иоанна Богослова прошло заседание дискуссионного клуба «Русский мир». Тема встречи — наставничество.

Участники клуба отметили, что эта традиция строится не только на передаче профессиональных знаний, умений и навыков, но и на духовно-нравственных ценностях, которые формируют человека в обществе. Народная традиция наставничества заслуживает изучения и внедрения в современную жизнь. Технический прогресс приводит к переменам, вместе с ним предъявляются и новые требования.

Московскую область на встрече представлял министр спорта региона Роман Терюшков. У ведомства есть своя заинтересованность в этой тематике.

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«Здесь мы обсуждаем функцию и роль наставника, мы обсуждаем их роль и качество. Итогом будет проведение тренерского совета. В начале октября соберутся наши профессионалы, которые работают с детьми, чтобы улучшить качество их работы», — отметил Терюшков.

Российский православный университет — это одновременно духовное и светское учебное заведение. В стенах РПУ готовят специалистов в области журналистики, психологии, философии и социологии, а также в области религиоведения, богословия и теологии. В вузе занимаются сохранением традиционных культурных ценностей русского мира.