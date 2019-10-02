Напряженная игра в оборону. Эксперты оценили шансы «Зенита» на победу в матче с «Бенфикой»

Игроки петербургского «Зенита» и лиссабонской «Бенфики» встретятся сегодня на поле стадиона «Газпром Арена» в рамках второго тура Лиги чемпионов. «360» пообщался с экспертами, которые оценили шансы подопечных Сергея Семака на победу.

По мнению бывшего главного тренера ФК ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев Советов» и «Урала» Александра Тарханова, обе команды хороши по своему, но он рассчитывает на победу.

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«Думаю, что „Зенит“ должен победить. „Бенфика“ меняется каждый год и по ним сложно сказать, а „Зенит“ — это слаженная и хорошая команда. Я думаю, что они должны их обыграть», — пояснил он.

Напряженную игру, которая потребует особой тактики от российских футболистов, предсказал футбольный эксперт, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Он пояснил, что игроки «Бенфики» привыкли играть в атакующей манере, поэтому все «зенитовцам» нужно предельно внимательно вести себя в обороне при потере мяча. При этом речь идет не только о защитниках, а о всей команде.

«Мне кажется наиболее оптимальной тактика, которую применяли в Лионе. Она может принести успех. Во всяком случае, я предполагаю, что „Зенит“ сегодня не проиграет. Очень на это рассчитываю», — заявил он.

Шансы на победу, по мнению Бориса Раппорота у российской команды есть. «Бенфика» привыкла атаковать, но при потере мяча у нее появляются проблемы при переключении в оборону, поэтому «Зениту» нужно использовать этот шанс, не забывая при этом об атакующей тактике противника.

Матч начнется в среду, в 22:00 мск.