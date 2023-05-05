Спорт 05 мая 2023, 00:20 «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии по футболу «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» со счетом 1:1 и досрочно стал чемпионом Италии РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Наполи» стал чемпионом Италии. Сыграв в ничью с «Удинезе» в матче 33-го тура национального чемпионата, его досрочно объявили победителем.

Игра прошла на выезде и закончилась со счетом 1:1. Открыл счет «Удинезе». На 13-й минуте гол забил полузащитник Санди Ловрич. Счет сравнял нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, отправив мяч в ворота соперника на 53-й минуте.

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Неапольский клуб после 33 матчей набрал 80 очков. Формально впереди еще пять туров, однако разрыв со следующим клубом в турнирной таблице — римским «Лацио» — составляет 16 очков, а за пять туров возможно набрать лишь 15 очков. Поэтому «Наполи» и стали победителями уже сегодня. На третьем месте на данный момент расположился туринский «Ювентус».

Это третья победа «Наполи» в чемпионате Италии. В прошлый раз клуб становился лучшим, когда в команде выступал звездный футболист Диего Марадона, — в 1987 и 1990 годах.