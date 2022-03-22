«Наполи» опроверг слухи о трансфере Кварацхелии

Пресс-секретарь «Наполи» Гвидо Балдари прокомментировал сообщения об интересе итальянского клуба к футболисту казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Представителя команды процитировала «Газета.ru».

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнул Балдари.

Уточняется, что соглашение 21-летнего футболиста с «Рубином» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он отыграл за команду 22 матча. Кварацхелия записал в свой актив два гола и отметился пятью результативными передачами.