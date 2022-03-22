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    22 марта 2022, 12:27

    «Наполи» опроверг слухи о трансфере Кварацхелии

    Артур Блянихов

    Пресс-секретарь «Наполи» Гвидо Балдари прокомментировал сообщения об интересе итальянского клуба к футболисту казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Представителя команды процитировала «Газета.ru».

    «Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнул Балдари.

    Уточняется, что соглашение 21-летнего футболиста с «Рубином» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он отыграл за команду 22 матча. Кварацхелия записал в свой актив два гола и отметился пятью результативными передачами.