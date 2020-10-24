Напавший на арбитра в Грозном не имел атрибутики «Ахмата»

«Я развернулся и ушел в раздевалку. Точно знаю, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», — рассказал арбитр.

Матч 7-го тура прошел в Грозном и завершился со счетом 0:0. После финального свистка неизвестный выбежал на поле и напал на главного арбитра, Головко получил несколько ударов. Сотрудники службы безопасности вывели хулигана за периметр стадиона.

В «Ахмате» утверждают, что это был болельщик. Однако в заявлении РПЛ говорилось, что на Головко напал представитель клуба из Грозного. По этой причине «Ахмат» проведет внутреннее расследование. Руководство пообещало наказать виновных сотрудников, допустивших выход болельщика на поле, и извинилось перед Головко. В «Ахмате» заявили, что у них в клубе осуждают любые неправомерные поступки.

Российская премьер-лига тоже проведет расследование совместно с РФС, писало ИА Nation News.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на нападение.

«Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры», — заявил политик.

Основные принципы спорта — уважение к сопернику и судье, напомнил министр.