20 января 2024, 20:59
«Напала собака». Дацик опроверг ранение в зоне СВО
Боец ММА Дацик попал в больницу после нападения собаки
Российский боец смешанного стиля опроверг ранение в зоне специальной военной операции. Телеканалу «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что его покусали собаки.
Дацик пояснил, что получил рваную рану руки после нападения собаки у себя дома, в Ленинградской области. По словам спортсмена, это произошло 6 января.
Реклама
«Это дома. Американский буль», — уточнил Дацик.
Ранее другой боец ММА Никита Ворожбитов сообщил, что Дацика ранили на СВО во время выполнения боевой задачи, и опубликовал фото, на котором спортсмен лежит в больнице с равной раной руки.
В сентябре прошлого года Вячеслав Дацик сообщил, что находится в зоне специальной военной операции.
В августе боец нокаутировал британского соперника Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Бой продлился меньше двух с половиной минут — Дацик одержал победу в первом раунде.
Спортсмены
Ленинградская область
Больницы
Собаки
Смешанные боевые искусства MMA
Реклама
Реклама