Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в немецкий «Байер»

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун перейдет в немецкий клуб «Байер» из Леверкузена. О подписании контракта объявил немецкий клуб.

За немецкую команду Азмун начнет выступать с сезона-2022/23. Контракт с «Зенитом» у 27-летнего форварда заканчивается в июне. Азмун заключил соглашение с «Байером» до июня 2027 года.

«Сердар Азмун уже много лет является одним из лучших бомбардиров чемпионата России», — цитирует сайт футбольного клуба комментарий спортивного директора «Байера» Симона Рольфеса.

По его словам, с Азмуном нападение «Байера» приобретет «дополнительные качества», футболист сделает атаку немецкого клуба «еще более непредсказуемой и мощной».

Как заявил сам Азмун, перед выступлением в чемпионате Германии он испытывает невероятное волнение.

«Переход в „Байер“ — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы», — привело РИА «Новости» слова 27-летнего форварда.

Азмун отметил, что давно следит за «Байером» «и в восторге от того, как играет эта команда». Футболист также отметил, что для него «невероятно волнительна» возможность играть в Бундеслиге. Азмун убежден, что укрепит команду своими футбольными качествами.

Футбольные клубы с 1 июля 2022 года начнут арендовать игроков по новым правилам. Теперь для аренды игрока клубам нужно готовить специальные договоры, где прописаны все условия, начиная от финансовых расчетов, заканчивая продолжительностью выступления футболиста в новом клубе. А для клубов, которые проводят обмен игроками между собой, введут лимит.