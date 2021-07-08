Нападающий «Зенита» Азмун получил травму на сборах в Австрии

Сердар Азмун получил травму во время сборов «Зенита» в Австрии. Перед новым сезоном нападающий будет работать по индивидуальной программе. Об этом написало РИА «Новости».

Инцидент произошел 7 июля. Нападающий на разминке с немецким «Вердером» получил травму и не смог принять участие в поединке, написала газета «Петербургский дневник».

Утром 8 июля Азмун все же пришел на разминку. Но после он приступил к занятиям по индивидуальной программе с тренером Иваном Карминати.

Напомним, в первом официальном матче в новом сезоне команда выступит против «Локомотива». Игра пройдет в Калининграде 17 июля.