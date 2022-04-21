Нападающий «Трактора» Тертышный сыграет в товарищеских матчах сборной РФ против Белоруссии

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Никита Тертышный получил вызов в сборную России на предстоящие выставочные матчи против сборной Белоруссии. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Помимо Тертышного, вызов получили хоккеисты Молодежной хоккейной лиги — вратарь казанского «Ирбиса» Владислав Пекса, защитники СКА-1946 и «Красной Армии» Кирилл Кирсанов и Егор Брютов, а также форварды системы московского ЦСКА Максим Кирилейченко, Егор Кузьминов, Прохор Полтапов.

Матчи пройдут в мае в Туле и Санкт-Петербурге.