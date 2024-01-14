Спорт 14 января 2024, 16:23 Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 800 очков в НХЛ Никита Кучеров стал 10-м российским хоккеистом, набравшим 800 очков в НХЛ РИА «Новости»

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 800 очков за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Он стал десятым россиянином с таким результатом после победы его клуба в матче с «Анахайм Дакс» в Тампе.

Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ набрал 70 очков, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров.

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Россиянин отметился тремя результативными передачами во время игры против «Анахайма». Игра завершилась счетом 5:1. Дубль оформил капитан клуба Стивен Стэмкос, по шайбе забросили защитники Виктор Хедман, Калвин Де Хан и нападающий Брэндон Хэгел. Единственную шайбу у «Анахайма» забросил хоккеист Фрэнк Ватрано.

Никита Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету 30-летнего россиянина множество личных достижений: призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд». Кучеров был призером юниорских и молодежных чемпионатов мира, несколько раз участвовал в матче звезд НХЛ. Сейчас на счету Кучерова 497 передач в НХЛ. По ассистам среди россиян он делит девятое место с Вячеславом Козловым.

Ранее российского хоккеиста Валерия Ничушкина признали звездой дня в НХЛ. Нападающий «Колорадо Эвеланш» принес клубу домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил ему выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.