Нападающий «Спартака» Соболев: я думаю, что всем не хватает фанатской трибуны

Бомбардир «Спартака» Александр Соболев обсудил со «Спорт-Экспрессом» бойкот, который активные фанаты объявили команде с момента рестарта нынешнего сезона.

«Я думаю, что всем не хватает фанатской трибуны. Даже тем болельщикам, что сидят на центральных трибунах», — цитирует Соболева «Политика Сегодня».

Он заметил, что именно активные фанаты создают на стадионе великолепную атмосферу. По его словам, футболистам всегда будет не хватать болельщиков.

«Но хочется сказать о том, что болельщики, которые приходят сейчас, все равно хорошо нас поддерживают. Фанатов же я понимаю — они отстаивают свою точку зрения и имеют на это полное право», — добавил собеседник издания.