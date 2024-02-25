25 февраля 2024, 21:02
Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон
Sportnieuws: у нападающего московского «Спартака» Промеса появилась девушка
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.
Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.
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«Моя любовь», — прокомментировал ролик Промес.
Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.
Квинси Промес — 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.
Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.
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