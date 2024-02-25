Спорт 25 февраля 2024, 21:02 Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон Sportnieuws: у нападающего московского «Спартака» Промеса появилась девушка Stupnikov Alexander/spartak.com / Global Look Press

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.

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«Моя любовь», — прокомментировал ролик Промес.

Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.

Квинси Промес — 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.