Нападающий «Спартака» Ларссон не сможет играть до конца 2021 года

«Спартак» объявил, что нападающий Джордан Ларссон не сможет играть до конца 2021 года из-за травмы. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Он получил травму во время тренировки и не сможет сыграть в матче Лиги Европы против «Легии» и на чемпионате России против «Сочи».

Также на игре с «Легией» не будут присутствовать Эсекьель Понсе — он тоже продолжает восстанавливаться после травмы, и Александр Соболев — у него слишком много желтых карточек.