Нападающий «СКА-Невы» Танков получил тяжелую травму в игре с «Динамо» | 360°

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06 сентября 2022, 14:03

Нападающий «СКА-Невы» Танков получил тяжелую травму в игре с «Динамо»

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Нападающий «СКА-Невы» Кирилл Танков получил тяжелую травму во время игры с «Динамо-СПб». На данный момент он находится в сознании. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

На кадрах с прямой трансляции матча можно увидеть, как хоккеист сталкивается с соперником и влетает в ограждение.

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Болельщики в социальных сетях написали в комментариях множество слов поддержки и пожелали Танкову здоровья.

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Матч «Динамо-СПб» и «СКА-Невы» завершился со счетом 4:0 в пользу первых. Следующая игра СКА пройдет с «Ростовом» 11 сентября.

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