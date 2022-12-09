Спорт 09 декабря 2022, 23:01 Нападающий сборной Норвегии Холанд рассказал о своем желании участвовать на чемпионате мира

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Футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил о своем желании принять участие в чемпионате мира. Об этом сообщил сайт The National News.

По данным RT, Холанд мечтает представлять на международном турнире свою национальную сборную. Для осуществления желания футболист пообещал усердно трудиться.

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Сборная Норвегии не смогла пробиться на чемпионат мира, который проходит в Катаре.

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