04 июля 2023, 23:51
Нападающий сборной Бразилии Барбоза может присоединиться к российскому клубу
Известный бразильский нападающий Габриэль Барбоза, который носит псевдоним Габигол, может присоединиться к одному из российских клубов. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Metaratings.
Российские клубы проявляют интерес к форварду «Фламенго». На данный момент спортсмен находится на стадии переговоров. Он также заинтересован в возможном переходе и заявил, что готов переехать в Россию.
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Ранее спортсмен выступал за «Интер», «Бенфику» и «Сантос».
Футбол
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