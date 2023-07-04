Спорт 04 июля 2023, 23:51 Нападающий сборной Бразилии Барбоза может присоединиться к российскому клубу

Читать 360tv в

Известный бразильский нападающий Габриэль Барбоза, который носит псевдоним Габигол, может присоединиться к одному из российских клубов. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Metaratings.

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Фламенго». На данный момент спортсмен находится на стадии переговоров. Он также заинтересован в возможном переходе и заявил, что готов переехать в Россию.

Реклама

Ранее спортсмен выступал за «Интер», «Бенфику» и «Сантос».