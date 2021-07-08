Нападающий сборной Англии назвал «чистым» спорный пенальти в матче с Данией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг назвал «чистым» заработанный им пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу против команды Дании.

«Я вошел в штрафную, и он (Йоаким Мехле — прим. ред.) выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был „чистый“ пенальти», — привел слова Стерлинга The Athletic.

Футбольные фанаты в соцсетях выражали недовольство решением арбитра Данни Маккели, который назначил спорный пенальти в пользу англичан в первом дополнительном тайме.

Главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но после добивания капитан британцев поразил ворота соперника. Этот гол стал решающим.

Экс-вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал большой ошибкой назначение пенальти. Он отметил, что «это не пенальти». Шмейхель также добавил, что отнесся бы к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов.

«Как бы то ни было, мы очень гордимся сборной Дании», — привел его слова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на beIN Sports.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что не видел момента с одиннадцатиметровым, поэтому не знает, что там произошло.

«Полагаю, VAR все проверил и согласился с решением арбитра», — цитирует Саутгейта «Би-Би-Си».

Футболисты сборной Англии впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы. Игра проходила 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

В центре британской столицы толпа футбольных фанатов встретила выход сборной в финал громкими ликованиями. На улицах Лондона болельщики национальной сборной устроили настоящий праздник по этому поводу. В разных частях города можно услышать поздравления, воодушевленные крики, футбольные кричалки и песни, а на дорогах не смолкают сигналы автомобилей.