Нападающий сборной Англии оправдался за незабитый пенальти

Футболист Букайо Сака в Instagram заявил, что разочарован своим ударом в финальном матче Евро-2020 и проигрышем команды Великобритании. В следующий раз он сделает все возможное, чтобы привезти кубок на родину. Нападающий заявил, что при этом никто не смеет судить его за происхождение, и соцсети должны остановить расистские высказывания.

Сака написал, что ему больно, так как он действительно верил в победу. Форвард поблагодарил всех, кто написал ему сердечные письма. Однако футболист не позволит сломать себя оставившим тонны негативных комментариев хейтерам.

«Я не хочу, чтобы ни один ребенок или взрослый увидели ненавистные и оскорбительные сообщения, которые получили на этой неделе я, Маркус и Джейдон… Нет места расизму или ненависти любого рода в футболе или в любой сфере общества», — обратился игрок сборной Великобритании к платформам социальных сетей.

Британская полиция 15 июля арестовала пятерых граждан по подозрению в отправке расистских посланий по итогам финального матча Евро-2020, сообщил Sky Sports со ссылкой на Национальный совет начальников полиции (NPCC). Оскорбления получили игроки британской сборной Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Упустили возможность победить темнокожие игроки, которые затем подверглись травле в соцсетях.