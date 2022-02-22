Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что пока не планирует завершать карьеру. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Marca.

По его словам, Неймар планирует играть еще как минимум несколько лет. Сейчас ему 30 лет.

«Я шучу со своими друзьями, что уйду на пенсию, когда мне исполнится 32 года. Но это всего лишь шутка. Я не знаю. Если честно, я буду играть до тех пор, пока не устану морально. Если с моим психическим здоровьем и с телом все будет в порядке… Думаю, что в физическом плане еще протяну несколько лет. Но мое психическое здоровье — это самое главное. Мой контракт с ПСЖ будет действовать до тех пор, пока мне не исполнится 34 года», — поделился футболист.