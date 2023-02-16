Спорт 16 февраля 2023, 16:53 Нападающий Полоз попал в сферу интересов «Коньяспора»

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Руководство турецкого «Коньяспора» проявляет интерес к кандидатуре форварда «Ростова» и российской сборной Дмитрия Полоза. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

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По данным издания, Полоз ведет переговоры с турецким клубом о возможном трасфере. Инсайдер утверждает, что «Коньяспор» может уже сейчас заключить с футболистом предварительное соглашение, поскольку контракт нападающего с «Ростовом» рассчитан до лета этого года.